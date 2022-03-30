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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk, altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk, altın madalyanın sahibi oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk, altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk, Burgaristanlı rakibi Ahmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, 100. madalyanın kendisine nasip olmasından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 96 kiloda Bulgar rakibi Ahmed Bataev'i 6-1 mağlup ederek altın madalya kazanan ve Türkiye'nin güreşte 100. altın madalyasını alan Feyzullah Aktürk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gururlu olduğunu ifade eden Aktürk, “Bundan önceki abilerim ve ustalarım yüzüncüye kadar getirdi. Şampiyon olunca bana nasip oldu. U23 yaş altında şampiyon oldum, bugün burada şampiyon oldum. Bütün herkesin bana inancı vardı. Kimsenin inancını boşa çıkarmadım” dedi.

Şeref Eroğlu: “Sporcularımız geri adım atmayacak”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise yaptığı açıklamada, “20 günde Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik. Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar

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