Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli takım üçüncü oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye üçüncü oldu. Türkiye'yi 60 kg'da temsil eden genç güreşçi Kerem Kamal, Ukraynalı Abovian, Rus Lokyaev ve Gürcü Amiran Shavadze'yi yenerek çıktığı finalde iki kez Avrupa Gençler şampiyonu olan Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan ile karşılaştı.

İlk devresini 1-0 önde kapattığı müsabakada ikinci devrede 4 puanlık oyun verince geriye düştü. Sonra 5-5 beraberliği yakaladı ama rakibi 4 puanlık oyun yaptığı için kaybetti ve Avrupa 2.'si olarak gümüş kazandı.

2 bronz madalya

72 kg Selçuk Can repesajdan gelen büyüklerde Avrupa 3.'sü U23 Avrupa 2.'si Hırvat Dominik Etlinger'i bir ara 5-0 geriye düştüğü müsabakada 7-5 mağlup etti ve ilk kez katıldığı büyüklerde Avrupa 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

97 kg Cenk İldem de repesajda Avrupa 2.'si Bulgar Kiril Milenov Milov'u (3-3) ten son puan avantajıyla yendi.

Bronz madalya için büyüklerde Avrupa 3.'sü ve U23 Dünya 2.'si Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen ile karşılaştı. Rakibini (3-3)'ten son puanla yenerek bir kez daha Avrupa 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı. Metehan Başar maçtan sonra yaptığı açıklamada madalyasını 40 gün önce dünyaya gelen bebeğine armağan etti.

Bu sonuçların ardından Türkiye şampiyonayı 1 gümüş, iki bronz ve 90 puanla tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu. Grekoromen stilde 128 puanla Rusya birinci, Azerbaycan 116 puanla ikinci sırada yer aldı.

Yasemin Adar finalde

Avrupa güreş şampiyonasında kadınlar müsabakaları da başladı. Kadınlarda Avrupa Dünya şampiyonu

76 kiloda Yasemin Adar ilk turda Dünya şampiyonu Avrupa 3.'sü rakibi Alman Alina Rotter Focken'i (5-4), çeyrek finalde de Polonyalı rakibi Kamila Kulwicka'yı (12-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, yarı finalde Fransız rakibi Pauline Denise'yi (12-0) sayı tuşuyla yendi ve finale yükseldi. Adar, finalde Rus rakibi Ekaterina Bukina ile karşılaşacak.