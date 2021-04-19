Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk damgası

Süleyman Karadeniz finalde

Polonya'nın Varşova kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda boy gösteren 97 kilodaki güreşçi Süleyman Karadeniz, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Elizbar Odikadze'yi 7-5 yenerek finale yükseldi. Maça beklediği başlangıcı yapamayan ve rakibi karşısında 5-0 geriye düşen Süleyman Karadeniz, daha sonra müthiş bir geri dönüş yaparak minderden 7-5'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve adını finale yazdırdı. Süleyman Karadeniz, finalde Rus güreşçi Alikhan Zhabrailov ile altın madalya mücadelesi verecek.

Süleyman Atlı Yarı Finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Atlı yarı finalde Bulgar/Gürcü galibiyle karşılaşacak.