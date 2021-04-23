Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgarı!

Ekrem Öztürk ve Yunus Emre Başar finalde

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kg'da Ekrem Öztürk ve 77 kg'da Yunus Emre Başar, finale yükseldi. Ekrem Öztürk, yarı finalde Belaruslu rakibi Artsiom Katsar'ı 8-0 sayı tuşuyla yenerek finale kaldı. Öztürk, finalde Dünya Kupası 1.'si Rus Emin Sefershaev ile karşılaşacak. Yunus Emre Başar ise yarı finalde Ukraynalı rakibi Dmytro Pyshkov'u 4-0 mağlup ederek finalde dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz'in rakibi oldu.

Rıza Kayaalp finalde

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u mağlup ederek finale kaldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda olimpiyat 2.'si güreşçi Rıza Kayaalp finale kaldı. Kayaalp, 130 kg yarı finalinde Alman rakibi Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi. Rıza Kayaalp ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 10-1 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Romen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla mağlup etmişti.