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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit atın madalya aldı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit atın madalya aldı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit atın madalya aldı

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Yasemin Adar Yiğit: “Bir ilki daha başardım” - Tıkla İzle

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, 5. kez şampiyon olduğunu ve bir ilki başardığını ifade etti.

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yiğit, “5. kez Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum. İlklerin kadını olduğum için bir ilki daha başardım. Takım halinde de ilkleri başarıyoruz. 3 tane finalimiz var Avrupa Şampiyonası'nda, daha önce 2 kez vardı. 50 kiloda Evin altın madalyayla açılışı yaptı İstiklal Marşı'nda. Bugünde İstiklal Marşı'yla kapanışı yapacağız. Ekran başında bizleri izleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Ozan Buğra Koşar

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