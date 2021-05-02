Avrupa ikincisi VakıfBank, yurda döndü

İtalya'nın Verona kentinde 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında dün İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan sporcular, pasaport kontrol işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 4 defa şampiyon olma başarısı gösteren sarı-siyahlılar, elde ettiği ikincilikle birlikte 5. kez gümüş madalyanın sahibi oldu.

“Elimizden gelenin en iyisini yapıp tekrar Süper Final'e kalmak için çalışacağız”

Havalimanında basın mensuplarına müsabakaya ilişkin değerlendirmede bulunan VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, "Zaten başlı başına pandemi yüzünden çok zorlu bir sezondu. Tüm takımlar ve oyuncular çok zorlandı. Bizim takımımız da payına düşeni aldı, bir çok kez Covid olduk. Bizim için zorlu bir süreçti. Son maçımızda çıkıp en iyi mücadelemizi verdik ama ya kazanıyoruz, ya kaybediyoruz. Bu sefer biz kaybettik. Rakibimiz de çok kıymetli bir rakip, her zaman rekabetten keyif aldığımız bir rakip. Aslında belki de 5. şampiyonluğumuzu bir sene daha ertelemiş olduk. Bu bizim için çıkmaz bir sokak değil. Bundan sonraki sezonda elimizden gelenin en iyisini tekrar yapıp tekrar Süper Final'e kalmak için çalışacağız. VakıfBank Spor Kulübü verilen her kupaya taliptir. Bu tartışmaya açık bile değildir. O nedenle hangi kupalar veriliyorsa ilk günden onun için çalışmaya başlayacağız. Başka şansımız yok, kazanmak istiyoruz çünkü" açıklamasını yaptı.

“Şampiyon olup kulübümüzde 5. kupayı getirmeyi çok istiyorduk"

VakıfBank formasıyla çıktığımız her maçta şampiyon olmak istediklerini dile getiren Kaptan Melis Gürkaynak, "İkincilik bizde artık başarısızlık gibi oluyor. O nedenle tabii ki üzgünüz. Oraya gidip şampiyon olup kulübümüzde 5. kupayı getirmeyi çok istiyorduk. Sezonu iki kupayla kapattık. Gururluyuz ama dediğim gibi keşke Şampiyonlar Ligi kupasını da 5. kez getirebilseydik. Karşı rakip çok iyi bir rakipti. Geçen sene de final oynansaydı muhtemelen yine onlarla oynayacaktık. İki senedir bu maçı bekliyorduk, 3-2 kaybettik. Bir de ucu ucuna kaybettiğimiz bir maç olunca hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Çok iyi mücadele ettik. Bizden iyi takımlar da asla demem. Hatta biz daha iyi bir takımız ama dediğim gibi bu seviyede 3-2 kaybedilen maçta bazen yazı-tura gibi oluyor. Dilerim gelecek sezonda 5. kupayı evimize getiririz" şeklinde konuştu.

Ferhat Yasak

