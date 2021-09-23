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Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini inceleyecek

Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini inceleyecek
Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini inceleyecek

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını beklediğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlenen basın toplantısında EMA'nın Covid-19 faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Cavaleri, EMA'nın Pfizer-BionTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını beklediğini açıkladı.

EMA, Pfizer-BioNTech için hatırlatma dozuna ait sonuçları ekim ayında bekleniyor
Cavaleri, Pfizer-BionTech aşısının 16 yaşından büyük kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilmesi için hatırlatma dozunun kullanımına yönelik başvurunun değerlendirilmeye devam ettiğini ve sonuçların ekim ayı başında beklendiğini bildirdi.

Onaylanmış tüm Covid-19 aşılarının ölüme karşı güçlü koruma sağladığını hatırlatan Cavaleri, önceliğin her zaman mümkün olduğu kadar çok insanın tam olarak aşılanması olduğunu vurguladı.

Melike Yazır

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