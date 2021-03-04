Avrupa İlaç Ajansı, Rusya'nın Sputnik V aşısını incelemeye aldı

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama uygulamaları devam ediyor. Aşı hızının yavaş ilerlediği Avrupa'da yetkililer harekete geçti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının AB topraklarında kullanımı için ön inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

İnceleme kararının laboratuvar çalışmaları ve yetişkinler üzerinde yapılan klinik çalışmalardan elde sonuçlara dayandığı ifade edildi. Yürütülen çalışmalarda, Sputnik V'nin korona virüsü hedef alan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin üretimini tetiklediği ve virüse karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösterdiği sonucuna ulaştığı aktarıldı. Sputnik V'in etkinlik, güvenlik ve kalite açısından olağan AB standartlarına uygunluğunun değerlendirileceği, aşı için pazarlama izni başvurusu sunulduğunda daha fazla bilgi verileceği aktarıldı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, aşının AB'de kullanım onayı alması durumunda 50 milyon kişiye yetecek şekilde Haziran ayından itibaren aşı gönderebileceklerini duyurdu.

AB topraklarında daha önce virüsle mücadelede BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı için onay verilmişti. EMA'nın 11 Mart'ta Johnson&Johnson aşısının kullanımı için tavsiye kararı vermesi bekleniyor.