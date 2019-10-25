Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan obilet.com'a yatırım!

Taşımacılık sektörünün öncü girişimlerinden obilet.com, seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getirmeye devam ediyor. Türkiye ve dünyanın önde gelen sermaye şirketlerinden EarlyBird Venture Capital'in yatırımda bulunduğu obilet.com, 2019 yılının 4. çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nı da yatırımcıları arasına katıyor. Bu tur ile birlikte, obilet.com'un kasasına son 1 yılda 10 milyon dolara yakın bir yatırım girmiş olacak.

Soğuk Savaş sonrası dönemde merkez ve Doğu Avrupa'da büyümeyi teşvik etmek için binlerce projeye 130 milyar euro'dan fazla yatırım yapan EBRD, Türkiye'de de şimdiye kadar 11 milyar dolarlık yatırımda bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, obilet.com'u da şirket portfolyosuna ekledi. Ayrıca Earlybird Digital East Fund da bu turda obilet.com'a yeni bir yatırımda bulunacak. obilet.com Kurucu Ortağı Ali Yılmaz, EBRD ve Earlybird VC'den gelen yeni yatırımların katkısıyla, 2020 yılında ekiplerini de büyütmeye devam ederek taşımacılık sektörünün farklı alanlarında da hizmet vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

2012 yılında kullanıcıların kendileri için en uygun bileti kolayca bulacakları ve güvenle satın alacakları online bilet satış platformu olmak amacı ile kurulan obilet.com, seyahat sektörünün de online pazara yöneldiği günümüzde, bu alanda hizmet veren lokomotif teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

obilet.com; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alıyor. Taşımacılık sektörünün zorlukları göz önünde bulundurulduğunda online bilet satışının sektörün can damarı olduğunu belirten obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak, sektöre adım attıkları günden bugüne ciddi bir ivme ile büyümekte olduklarının ve 400 milyon ziyaretçiye eriştiklerinin de altını çizdi.

obilet.com'a son 5 yılda 4. yatırım!

obilet.com mobil uygulamaları 2015 senesinde, Mastercard'ın 36 Avrupa ülkesinden en iyi mobil uygulamalar arasında yaptığı değerlendirmeye göre “Avrupa'nın En İyi Seyahat Uygulaması” seçilmişti.

Uluslararası ödüller kazanmaya ve çalışmalarını yurt dışında da tanıtmaya devam eden obilet.com, bu bağlamda, 2017 yılında “Deloitte Teknoloji Fast 50” programında yüzde 1041 büyüme oranıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm teknoloji şirketi olmuştu.

2018 yılının 2. çeyreğinde de Startups Watch verilerine göre yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketi olarak dikkatleri üzerine çeken obilet.com, son yatırım turuna EBRD'nin de eklenmesi ile 5 yıl içinde 4. yatırımını alarak 2019 yılında da teknoloji sektörünün gündeminde kalmaya devam edecek.

Yine Startups Watch tahminlerine göre, obilet.com 2019 yılını da kendi segmentinde en büyük yatırımı alan şirket olarak kapatacak.

İki genç girişimcinin hayali olarak kurulan obilet.com, bugün 160 kişilik bir ekip ile 2020'ye kadar 800 milyar dolara ulaşması beklenen turizm sektöründeki yolculuğuna devam ediyor.

2020 yılında 15 Milyon bilet satmayı hedeflediklerini belirten Yiğit Gürocak, kazandıkları başarılar ile gururlandıklarını ve aynı zamanda bu başarıları daha iyisi için bir hatırlatıcı olarak konumlandırdıklarını aktardı.

