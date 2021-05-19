Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'tan Ceuta açıklaması

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine Fas'tan yaklaşık 8 bin göçmen kaçak yollardan giriş yapmış, İspanya ise bu göçmenlerin yarısını Fas'a geri göndermişti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, bir radyo programında İspanya ve Fas arasında devam eden göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Schinas, Fas'a üstü kapalı bir gönderme yaparak, Avrupa'nın "hiç kimse tarafından sindirilmeyeceğini" söyledi. Schinas, yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin İspanya sahillerine ulaşmasına yönelik “Avrupa, bu taktiklerin kurbanı olmayacak" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Avrupa, Ceuta ve İspanya ile dayanışma halinde" demişti.

Öte yandan İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Fas'tan İspanya'nın Ceuta bölgesine kaçak yollarla giren yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin yarısının Fas'a geri gönderildiği belirtilmişti.

Yolda en az 1 göçmen hayatını kaybetti

Fas'ın Finidek (Fnideq) kasabasından ve Tanca şehrinden botlarla ve yüzerek Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu öğrenilmiş, yüzerek Ceuta'ya geçmeye çalışan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ceuta'ya ulaşan 18 yaşındaki Amal isimli genç kız ise yaptığı açıklamada, "Ölümden korkmuyorum, beni korkutan fakir ölmek" sözleri ile gündem olmuştu.

Sınıra asker konuşlandırıldı

İspanya hükümeti, Ceuta'nın Fas sınırına asker konuşlandırmış, sınırda askerlerle birlikte polis memurlarının da devriye görevi yapacağı açıklanmıştı. Göçmenlerin Fas'a geri gönderilmesi için sınır güçlerinin 24 saat çalışacağı kaydedilmişti.

Fas, İspanya Büyükelçisini geri çağırdı

Göçmen krizi nedeni ile İspanya, Fas'ın Madrid Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından Fas da İspanya'daki büyükelçisini istişareler için ülkeye geri çağırmıştı. Fas Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Büyükelçi istişareler için geri çağrıldı ve kısa süre içinde Fas'a dönecek" demişti.

Sanchez, Paris ziyaretini iptal etti

Paris'e yapacağı ziyareti iptal eden Başbakan Pedro Sanchez, Ceuta ile Melilla kentlerine hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Şehirde ve sınırlarımızda düzeni olabildiğince çabuk geri getireceğiz" sözlerini kaydetmiş, Madrid'in bölgeye 200 güvenlik gücüne ek olarak, 50 polis memurunun daha gönderileceğini söylemişti. Sanchez, 150 güvenlik gücünün ise bölgeye gönderilmek için hazırda beklediğini ifade etmişti.

Batı Sahra meselesi

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı.