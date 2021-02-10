Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, AB'nin aşılama stratejisini savundu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda konuşarak Avrupa Birliği'nin (AB) aşılama stratejisine yönelik açıklamalarda bulundu. Avrupa'da aşılamanın hız kazandığını söyleyen von der Leyen, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Avrupa'ya 26 milyon aşı dozu teslim edildi. Hedefimiz, Avrupa'da yaz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamak fakat henüz amacımıza ulaşmış değiliz. Aynı zamanda yaptıklarımızdan dersler almaya ve gelecek için hazırlanmaya devam ediyoruz" dedi.

"Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimi, bizim de çıkarımıza"

Avrupa Birliği'nde ortak aşı siparişi verilmemiş olsaydı, bazı ülkelerin elinin boş kalacağını öne süren von der Leyen, "Büyük üye devletler AB'nin aşılarını güvence altına almış olmasaydı, diğer ülkelerin eli boş kalacaktı" dedi. Korona virüsün yayılmasını önlemek ve mutasyon ihtimalini azaltmak için AB'nin diğer ülkelerle dayanışma içinde olması gerektiği savunan von der Leyen, "Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimi, bizim de çıkarımıza. Bu nedenle Covax'a destek sağladık. Avrupa, insani ihtiyaçları olan ülkelere ve Covax kapsamındaki 92 ülkeye yardım etmeye hazır" diye konuştu.

AB'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşayanların korona virüse karşı aşılanması için kurulan Covax'a 850 milyon euro verdiğini vurgulayan von der Leyen, "Bu ay aşı dağıtımına başlayacak olan Covax'a en büyük katkı sağlayanlardan biriyiz. Sorumluluğumuz AB sınırlarının çok ötesine geçtiği için Avrupa Parlamentosu'nun daha fazlasına ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olacağına inanıyorum" dedi.

"Avrupa ilaç ajansımızın izleme sürecine güveniyoruz"

Aşıların uzun süreli bir kontrolden geçtiğini kaydeden von der Leyen, "Güvenlik veya verimlilik söz konusu olduğunda kestirmeden gitmeyi tercih etmedik. Sağlıklı bir kişiye biyolojik olarak aktif bir maddenin enjekte edilmesi söz konusuyken hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bu nedenle Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kontrol sürecine güveniyoruz. Güven ve emniyet için 3-4 haftalık ek süre ve yatırım gerekli. Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, aşıların olabildiğince hızlı bir şekilde incelenmesini sağlamak için düzenleyici bir çerçeve üzerinde çalışacak" ifadelerini kullandı.

"Seri üretimle ilgili zorlukları hafife aldık"

Herkesin aşıyı geliştirmeye odaklandığını dile getiren von der Leyen, "Seri üretimle ilgili zorlukları hafife aldık. Normalde yeni bir aşı üretmek 5-10 yıl sürüyor, biz bunu 10 ayda yaptık. Bu, büyük bir bilimsel başarı, gurur duymalıyız. Bilim, endüstriyi geride bıraktı. Yeni bir aşı üretmek çok karmaşık bir süreç, bir gecede üretim sahası kurmak mümkün değil" dedi.

"TaskForce" aşıların endüstriyel bağlantısını sağlayacak aşı üretimin 400 bileşenini ve 100'e kadar şirketi kapsadığını vurgulayan von der Leyen, "İç pazardan sorumlu Komisyon üyemiz Thierry Breton'un yetkisi altında, aşıların endüstriyel bağlantısını artırmak için TaskForce oluşturduk. Amacımız, sorunları tespit etmek ve çözüm sunmak. Sanayi, bilime ayak uydurmalı. Aşıların seri üretiminde zorlukların ortaya çıkacağını anlıyoruz ancak Avrupa önceden üretim kapasitesini geliştirmek için milyarlarca euro yatırım yaptı" dedi.

Virüse karşı mücadelenin bir maraton olduğunu belirten von der Leyen, AB'nin virüs mutasyonlarına yönelik yeni bir proje başlattığını duyurdu. Von der Leyen, "Her gün yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıktığını duyuyoruz, henüz bu yeni mutasyonlarla ilgili tedavilerin ve aşıların etkinliği hakkında ayrıntılı bilgimiz yok. Ancak bu mutasyonları öngörmek için gereken verilere sahibiz. Önümüzdeki hafta yeni mutasyonlara yönelik projemizi başlatıyoruz. Araştırma sonuçlarını sistematik olarak paylaşmamız gerekiyor. Virüsü yenmek için, onunla ilgili olabildiğince çok ayrıntı bilmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamantosu ve Avrupa Komisyonu arasında yeni bir temas grubunun kurulacağını duyuran von der Leyen, "Aşı içeriklerinin temini için daha fazla koordinasyona ihtiyacımız var, üreticiler için araştırma kapasiteleri geliştirmemiz ve kamu ve özel sektör arasında işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor. Avrupa Parlamentosu ile Komisyon arasında bir temas grubu oluşturacağız ve imzalanan tüm sözleşmelerin görülebilmesi için elimden geleni yapacağım çünkü güvenin, şeffaflık gerektirdiğini biliyorum" dedi.

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