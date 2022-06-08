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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: 'Gıda, Rusya'nın terör cephaneliğinin bir parçası haline geldi'

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: 'Gıda, Rusya'nın terör cephaneliğinin bir parçası haline geldi'
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: 'Gıda, Rusya'nın terör cephaneliğinin bir parçası haline geldi'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Gıda artık Rusya’nın ‘terör cephaneliğinin’ bir parçası haline geldi. Buna müsamaha gösteremeyiz” dedi.

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları sürerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. Von der Leyen yaptığı konuşmada, yaklaşmakta olan küresel gıda krizine çare olarak Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının acilen restore edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Leyen konuşmasında, “Bu, Putin tarafından dünyanın en savunmasız ülkeleri ve insanlarına yönelik soğuk, duygusuz ve hesaplı bir kuşatmadır. Gıda artık Rusya'nın ‘terör cephaneliğinin' bir parçası haline geldi. Buna müsamaha gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Leyen, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "temel gıda ürünlerine dokunmadığını" vurguladı. Ayrıca Leyen, AB'nin Ukrayna'ya gösterdiği desteğin dünyadaki gıda krizini ele alma konusunda da devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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