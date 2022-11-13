İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye taziye mesajı

Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye taziye mesajı
Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye taziye mesajı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İstanbul’daki patlama ile ilgili Türkiye’ye taziyelerini sundu.

İstanbul'daki patlamanın ardından liderler Türkiye'ye yönelik taziye mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal'deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla” dedi.

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.