Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye taziye mesajı

İstanbul'daki patlamanın ardından liderler Türkiye'ye yönelik taziye mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal'deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla” dedi.

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

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