İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk: 'Brexit'in ertelenmesi mantıklı olur'

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk: 'Brexit'in ertelenmesi mantıklı olur'
Avrupa Konseyi Başkanı Tusk: 'Brexit'in ertelenmesi mantıklı olur'

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit sürecinin 29 Mart’tan ileri bir tarihe ertelenmesini “mantıklı bir sonuç” olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Arap Ligi arasında düzenlenen zirve için Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentine gelen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Tusk, görüşmede Brexit anlaşmasında olası bir uzatmanın yasal ve usulüne göre olması konusunu ele aldıklarını açıkladı. Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen Tusk, “Bence bir anlaşmayı onaylamak için Avam Kamarası'nda yeteri kadar çoğunluğa sahip değiller. Bir alternatifle karşılaşacağız; karmaşık bir Brexit ya da uzatma” dedi.

“Brexit'i gerçekleşeceği 29 Mart tarihine kadar ertelememiz için çok az zaman var. Bu bizim planımız değil, bu bir gerçektir” diyen Tusk, İngiltere'nin bir sonraki genel seçimlere kadar beklemesi gerektiğini ima etti. Theresa May'in uzatmadan kaçındığına da değinen Tusk, “İnanıyorum ki erteleme mantıklı bir sonuç olacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.