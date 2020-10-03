Avrupa koronavirüsten kırılıyor

Dünyayı ektisi altına alan koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya başladı. Çin'de başlayan salgın önce ABD'de sonra da Avrupa'da ve diğer ülkelerde sarsıcı etki yaptı. Gelinen noktada özellikle Avrupa ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin nüfusa göre oranlanmasıyla kötü vaziyet ortaya çıktı.

Avrupa'da ölümler artıyor

56 milyona yakın nüfuslu İngiltere'de şuana kadar salgın nedeniyle 42 bin 358 kişi hayatını kaybetti. Bu ölüm sayısının nüfusa göre oranı yüzde 0,07 olarak hesaplanıyor. 60 milyonluk İtalya'da virüs kaynaklı 36 bin ölüm meydana gelirken nüfusa göre can kaybı oranı yüzde 0,05 oldu.

Sırasıyla önde gelen diğer Avrupa ülkelerindeki durum şu şekilde;

66,9 milyon nüfusa sahip Fransa'da 32 bin 500 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ölüm oranı yüzde 0,04 olarak hesaplandı.

İspanya'da yüzde 0,06, Almanya ve Rusya'da yüzde 0,01, Belçika'da yüzde 0,08, Hollanda'da yüzde 0,03, Polonya'da yüzde 0,006, İsviçre'de ve Portekiz'de yüzde 0,02 olarak hesaplanırken

Türkiye nüfusa göre ölüm oranı en düşük ülkelerden

Türkiye'de virüs kaynaklı ölümler nüfusun yüzde 0,009'luk kısmına denk geliyor.

ABD ve diğer ülkelerdeki durum

ABD ve diğer önde gelen ülkelerde bu durum benzer şekilde görüldü. 328 milyon nüfusa sahip ABD'de virüsten dolayı yaklaşık 207 bin kişi öldü. Ülkede nüfusun yüzde 0,05'i virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya'da nüfusun yüzde 0,06'sı, Hindistan'da yüzde 0,006, Meksika'da yüzde 0,05, Arjantin'de yüzde 0,02, Şili'de yüzde 0,07, İran'da yüzde 0,03, Endonezya'da yüzde 0,003'ü hayatını kaybetti.