Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısına Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van Der Sar ve diğer Avrupa kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Samet Yalçın



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