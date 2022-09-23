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Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) olağan toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Avrupa ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Türkiye’nin en büyük sorunu maç süreleri çok uzuyor. 9, 10 dakika maçlar daha yavaş oynanıyor Avrupa’ya göre" dedi.

Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı gerçekleştirildi - Tıkla İzle

Avrupa Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısına Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van Der Sar ve diğer Avrupa kulüplerinin yöneticileri katıldı. 

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Samet Yalçın
 

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