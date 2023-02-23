Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar yarın yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor ile play-off turunda İsviçre ekibi Basel'i elemesi halinde Trabzonspor'un rakipleri belirlenecek. İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi

Avrupa Ligi'nin son 16 turuna Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg ve Union Saint-Gilloise takımları doğrudan katılacak.

Nantes - Juventus, Midtjylland - Sporting Lizbon, Monaco - Bayer Leverkusen, PSV - Sevilla, Manchester United - Barcelona, Rennes - Shakhtar Donetsk, Union Berlin - Ajax ve Roma - Salzburg maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler de son 16 turuna dahil olacak.

Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir, DG Sivasspor, AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United, son 16 turunda seribaşı olacak.

Basel - Trabzonspor, Cluj - Lazio, Dnipro-1 - AEK Larnaca, Partizan - Sheriff, Anderlecht - Ludogorets, Gent - Karabağ, Lech Poznan - Bodo/Glimt ve Fiorentina - Braga eşleşmelerinin galipleri de son 16 turunda mücadele edecek.

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