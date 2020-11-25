Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 gruptaki 24 müsabakanın tamamı yarın oynanacak. Türkiye'yi bu kulvarda temsil eden tek takım DG Sivasspor da Karabağ ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi'nde haftanın programı şöyle:

20.55 CSKA Sofya - Young Boys

20.55 Molde - Arsenal

20.55 Braga - Leicester City

20.55 AEK - Zorya

20.55 Sparta Prag - Celtic

20.55 Lille - Milan

20.55 Maccabi Tel-Aviv - Villarreal

20.55 Karabağ - Sivasspor

20.55 LASK - Antwerp

20.55 Wolfsberger - Dinamo Zagreb

20.55 CSKA Moskova - Feyenoord

20.55 Slovan Liberec - Hoffenheim

20.55 Gent - Kızılyıldız

23.00 Cluj - Roma

23.00 Dundalk - Rapid Wien

23.00 Bayer Leverkusen - Hapoel Beer-Sheva

23.00 Nice - Slavia Prag

23.00 Standard Liege - Lech Poznan

23.00 Rangers - Benfica

23.00 PSV - PAOK

23.00 Granada - Omonoia

23.00 Napoli - Rijeka

23.00 AZ Alkmaar - Real Sociedad

23.00 Tottenham - Ludogorets