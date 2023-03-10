Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu

Maçtan dakikalar

8. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

13. dakikada sol kanattan Crepso'nun ceza sahası içine ortasında kaleci Dmitrovic, Valencia'dan önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahası sol çaprazdan King'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

28. dakikada Valencia'nın ara pasında topla buluşan King, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Dmitrovic gole izin vermedi.

35. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Ferdi'nin şutunu kaleci Dmitrovic iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin ortasında kale önünde King'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza yayı üzerinden Jordan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

78. dakikada Navas'ın ortasında ceza sahası içinde Lamela'nın şutunda top yandan auta çıktı.

85. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Rakitic'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek verdiği pasta, kale önünde Lamela meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni

Sevilla: Dmitrovic, Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Telles (Jordan dk. 46), Acuna (Suso dk. 87 ?), Oliver Torres (Ocampos dk. 70), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Lamela dk. 70), En-Nesyri (Rafa Mir dk. 87 ?)

Yedekler: Bono, Alberto Flores, Gonzalo Montiel, Bueno

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Szalai, Arao, İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 87 ?), Crespo (Rossi dk. 67), Lincoln Henrique (Osayi dk. 82 ?), King (Batshuayi dk. 67), Enner Valencia (Pedro dk. 82 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfancan Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Telles, Bryan Gil (Sevilla), Ferdi (Fenerbahçe)

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