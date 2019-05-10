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Avrupa Ligi'nde finalin adı: Chelsea - Arsenal

Avrupa Ligi'nde finalin adı: Chelsea - Arsenal
Avrupa Ligi'nde finalin adı: Chelsea - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 1-1 kaldığı Eintracht Frankfurt ile sahasında da 1-1 berabere kalan Chelsea, rakibini penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Maviler, finalde Arsenal'in rakibi olu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, Alman temsilcisi E. Frankfurt'u konuk etti.
Ev sahibi ekip 28. dakikada Cheek ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 49. dakikada Jovic'in golüyle skoru eşitledi. 90 dakika bu sonuçla sona ererken, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti. Chelsea, penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 

UEFA Avrupa Ligi Finali 29 Mayıs tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Arsenal ve Chelsea arasında oynanacak. 

Öte yandan tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi Finali'nin Liverpool - Tottenham olmasının ardından, Avrupa Ligi finalini de İngiliz takımları oynayacak.  

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