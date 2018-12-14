Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup aşama heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Türk ekiplerinden Beşiktaş, sahasında Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Geçtiğimiz hafta üst turu garantileyen Fenerbahçe ise deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup olurken, Akhisarspor da Standard Liege ile golsüz berabere kalarak grubu 1 puanla tamamladı.

Son maçların ardından A Grubu'nda Zürih ve Bayer Leverkusen B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, G Grubu'nda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I Grubu'nda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K Grubu'nda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, son 32'ye yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

AEK Larnaca: 1 - Bayer Leverkusen: 5

Ludogorets: 1 - Zürih: 1

B Grubu:

Celtic: 1 - Salzburg: 2

Leipzig: 1 - Rosenborg: 1

C Grubu:

Slavia Prag: 2 -Zenit: 0

Kopenhag: 0 - Bordeaux: 1

D Grubu:

Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 0

Dinamo Zagreb: 0 - Anderlecht: 0

E Grubu:

Arsenal: 1 - Karabağ: 0

Sporting Lizbon: 3 - Vorskla Poltava: 0

F Grubu:

Dudelange: 0 - Real Betis: 0

Olympiakos: 3 - Milan: 1

G Grubu:

Rapid Wien: 1 - Glasgow Rangers: 0

Villarreal: 2 - Spartak Moskova: 0

H Grubu:

Lazio: 1 - E. Frankfurt: 2

O. Marsilya: - Apollon: 3

I Grubu:

Genk: 4 - Sarpsborg: 0

Beşiktaş: 0 - Malmö: 1

J Grubu:

Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0

Sevilla: 3 - Krasnodar: 0

K Grubu:

Dinamo Kiev: 0 - Jablonec: 1

Rennes: 2 - Astana: 0

L Grubu:

PAOK: 1 - BATE: 3

MOL Vidi: 2 - Chelsea: 2