Avrupa münazara şampiyonları İstanbul'da

Maltepe Üniversitesi'yle Münazara ve Hitabet Derneği, 25-28 Ağustos günleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından lise ve üniversite öğrencileriyle akademisyenleri, Avrupa ve Türkiye münazara şampiyonları, Münazara Hitabet Festivali'nde buluşacak. Festival, dünyada kabul görmüş modern münazara formatının Türkiye'de de yaygınlaştırılması yoluyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini değerlendirmelerini, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini, kendilerini daha iyi ifade etme konusunda deneyim kazanmalarını amaçlıyor.

Yapılan bilgilendirmede; geniş konuşmacı/eğitmen kadrosunun içerisinde Maltepe Üniversitesinin akademisyenleri, Türkiye'nin tanınmış konuşmacı ve münazırlarıyla birlikte, son Avrupa Münazara Şampiyonası Şampiyonu Lovro Sprem, IBM'in tasarladığı yapay zekâ münazırını yenmiş olan bir diğer Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonası Finalisti, Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden mezun Harish Natarajan da yer alacak.

Festival boyunca öğrenciler argümantasyon geliştirme, hitabet, drama, eleştirel düşünme gibi derslerin yanı sıra, ekonomiden uluslararası ilişkilere, felsefeden sanat tarihine kadar geniş bir yelpazede entelektüel birikim seminerlerine de katılabilecekler. Eğitimlerden arta kalan zamanlarda da öğrenciler drama, açık mikrofon, açık hava sineması gibi etkinliklerle farklı illerden gelen arkadaşlarıyla yaz tatilinin son günlerinin tadını çıkaracaklar.