Avrupa otomotiv pazarı 2019 Eylül sonunda yüzde 0,7 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Eylül ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 0,7 azaldı ve 14 milyon 115 bin 222 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 14 milyon 217 bin 855 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 37,5 ile İzlanda, yüzde 13,2 ile İsveç ve yüzde 8,8 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 32,1, Romanya yüzde 14,8 ve Yunanistan yüzde 10,8 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Eylül ayında yüzde 10,5 arttı ve 1 milyon 483 bin 513 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 342 bin 975 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Eylül ayında yüzde 24 ile İzlanda, yüzde 6,7 ile Bulgaristan ve yüzde 5 ile Slovakya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç

pazar sıralamasında; Romanya yüzde 59,6, Litvanya yüzde 47,8 ve İsveç yüzde 39,1 oranlarıyla yer aldı.

2019 Eylül ayı sonunda Türkiye, yüzde 39,7 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 11'inci ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Eylül döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı ve toplam 12 milyon 115 bin 927 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 12 milyon 308 bin 191 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 38,5 ile İzlanda, yüzde 12,1 ile İsveç ve yüzde 10 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 42,8, Romanya yüzde 16,4 ve Yunanistan yüzde 10,3 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Eylül ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı ve toplam 1 milyon 285 bin 494 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 123 bin 354 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 23,5 ile İzlanda ve yüzde 8,6 ile Bulgaristan'da görüldü. 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 118,2, Litvanya yüzde 75,8 ve İsveç yüzde 40 oranlarıyla yer aldı.

2019 Eylül ayı sonunda Türkiye, yüzde 36,92 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Eylül döneminde yüzde 4,5 arttı ve 1 milyon 653 bin 487 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1 milyon 582 bin 250 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Eylül döneminde en fazla düşüş yüzde 30,9 ile İzlanda, yüzde 24,2 ile İsveç ve yüzde 11,6 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar

sıralamasında; Litvanya yüzde 32,7, Macaristan yüzde 19,3 ve Yunanistan yüzde 16 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Eylül ayında yüzde 9,3 azaldı ve 165 bin 776 adede düştü. 2018 Eylül ayında 182 bin 865 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Eylül ayında en fazla düşüş yüzde 69,5 ile Slovakya, yüzde 40,9 ile Romanya ve yüzde 28,5 ile Macaristan'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Letonya yüzde 50, İsveç yüzde 42,7 ve Hırvatistan yüzde 28,5 oranlarıyla yer aldı.

2019 Eylül ayı sonunda Türkiye, yüzde 47,8 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.