Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Mart ayı sonunda yüzde 2,1 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Mart ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 2,1 azaldı ve 4 milyon 821 bin 319 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 4 milyon 925 bin 73 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 39,2 ile İzlanda, yüzde 16,0 ile İsveç ve yüzde 14,1 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 44,3, Romanya yüzde 21,6 ve Danimarka yüzde 15,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Mart ayında yüzde 2,6 azaldı ve 2 milyon 51 bin 34 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 2 milyon 105 bin 938 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mart ayında yüzde 39,1 ile İzlanda, yüzde 19,1 ile Finlandiya ve yüzde 18,9 ile İsveç'te düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Danimarka yüzde 31,1, Litvanya yüzde 27,9 ve Norveç yüzde 24,7 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 44,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10'uncu ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Mart döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı ve toplam 4 milyon 146 bin 152 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 4 milyon 282 bin 447 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 41,1 ile İzlanda, yüzde 15,5 ile İsveç ve yüzde 15,4 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 58,2, Romanya yüzde 25,1 ve Danimarka yüzde 16,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Mart ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı ve toplam 1 milyon 770 bin 849 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 837 bin 241 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 41,4 ile İzlanda, yüzde 20,9 ile Finlandiya, yüzde 19,8 ile Hırvatistan'da görüldü. 2019 Mart ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 43,8, Danimarka yüzde 33,2 ve Norveç yüzde 27,6 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 43,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'inci oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 5,1 arttı ve 561 bin 487 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 534 bin 425 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 30,3 ile İzlanda, yüzde 22,5 ile İsveç yüzde 10,1 ile İrlanda'da en fazla düşüş yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 66,1, Slovenya yüzde 38,3 ve Lüksemburg yüzde 27,3 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Mart ayında yüzde 4,8 arttı ve 237 bin 556 adede yükseldi. 2018 Mart ayında 226 bin 714 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mart ayında en fazla düşüş yüzde 24,7 ile İsveç, yüzde 19,6 ile İzlanda ve yüzde 16,0 ile Slovakya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 51,8, Lüksemburg yüzde 38,2 ve Slovenya yüzde 29,4 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 45,6 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.