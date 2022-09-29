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Avrupa Otoyolu'nda kamyonla çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

Avrupa Otoyolu'nda kamyonla çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı
Avrupa Otoyolu'nda kamyonla çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

Avrupa Otoyolu Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde kamyonla çarpışan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Avrupa Otoyolu Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine giden kamyon ile aynı istikametteki traktör çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası devrilen traktördeki sürücü Besim Umur ve annesi Sevdiye Umur yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında traktöre bağlı römorkta bulunan küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

Hüseyin Tayyar - Şaban Kardeş

 

 

 

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