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Avrupa Parlamentosu, Frontex hakkında soruşturması başlattı

Avrupa Parlamentosu, Frontex hakkında soruşturması başlattı
Avrupa Parlamentosu, Frontex hakkında soruşturması başlattı

Yunanistan’ın mültecilere karşı insan hakları ihlalleriyle uluslararası toplumun gündeminden düşmeyen, daha önce AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF) hakkında soruşturma başlattığı, Legal Center Lesvos’un ise dava açtığı Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) “taciz, görevi kötüye kullanma ve göçmen geri itme” iddialarıyla yine karşı karşıya kaldı. Avrupa Parlamentosu, Frontex hakkında temel hak ihlalleri soruşturması başlattı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Frontex hakkında “temel haklara saygı ve uygunluk” konusunda yeni bir soruşturma başlattı. AP yaptığı açıklamada, yeni Frontex İnceleme ve Çalışma Grubu'nun resmen çalışmalarına başladığını bildirdi. Özellikle Yunanistan'ın göçmenleri geri itme ile ilgili tutumunda herhangi bir değişikliğin olmamasının soruşturmanın başlatılmasındaki en önemli neden olduğu belirtildi. AP Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Roberta Metsola çalışma grubuna başkanlık ederken, raportör olarak atanan AP Milletvekili Tineke Strik çalışma grubunun tavsiyelerine yönelik raporu hazırlayacak.

AP Başkan Yardımcısı Metsola, soruşturmanın temel haklara saygı ile Frontex'in şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına ulaşılmasının amaçlandığını belirtti. Raportör Strik ise, Avrupa Birliğinin sınırlarına gelen insanların haklarına saygı duyulması gerektiğini, Frontex hakkındaki geri itme başta olmak üzere birçok ihlal ve kötü muamele iddialarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Çalışma grubu, AB müktesebatının doğru uygulanması için Frontex faaliyetlerini değerlendirecek ve Frontex'in temel hak ihlallerine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri toplayacak. Yunanistan'ın mültecilere yönelik geri itme ve kötü muamele haberleri sonrası güvenilirliği daha ciddi sorgulanan Frontex hakkında açılan yeni soruşturma, teşkilatın geleceğini de tartışmaya açıyor.

Mevlüt Hasgül

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