Avrupa Parlamentosu ırkçı Yunan vekilin dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin Yunanistan'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi ve AP milletvekili Ioannis Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oylama yaptığı bildirildi. Oylama sonucunda 25'e karşı 658 oyla ırkçı vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi. Söz konusu kararın AP Başkanı David Sassoli tarafından Yunan makamlara iletileceği aktarıldı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması talebi Yunan makamlarından gelirken, dün yapılan oylamanın sonuçları bugün açıklandı. Lagos, geçtiğimiz yıl da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak provokasyona imza atmıştı.

Öte yandan Lagos'un üyesi olduğu Altın Şafak Partisi, Yunan mahkemesi tarafından "suç örgütü" olarak ilan edilirken, bazı üyeleri de örgütü yönettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. 7 Ekim 2020'de 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen Lagos, dokunulmazlığını kullanarak Brüksel'e kaçmıştı.