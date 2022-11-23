Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etti

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Rusya'nın terörü destekleyen ülke olarak tanımlanmasına ilişkin öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 494 evet oyuna karşı 58 hayır oyu çıkarken, AP üyelerinden 44'ü ise çekimser kalmayı tercih etti. Önerinin Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında işlenen 40 binden fazla savaş suçunu içerdiği belirtilen belgelere dayalı olarak hazırlandığı bildirilirken, kabul edilen öneri üzerine alınan kararla Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etti.

Mustafa Ulusoy

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.