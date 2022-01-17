Avrupa Parlamentosu, Sassoli'yi andı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin 14 Ocak Cuma günü Roma'da düzenlenen cenazesi törenin ardından bugün Avrupa Parlamentosu'nda da bir anma töreni düzenlendi. 65 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin 14 Ocak'ta düzenlenen cenaze törenin ardından bugün Avrupa Parlamentosunda düzenlenen anma törenine katılmak ve Sassoli'nin anısını onurlandırmak için çok sayıda lider, kurum ve siyasi parti başkanı Strasbourg'ta bir araya geldi.Parlamento Başkan Vekili Roberta Metsola'nın başkanlık ettiği tören “Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli” başlıklı kısa bir videonun gösterimi ile başlayarak Anne Gastinel'in müzik dinletisiyle devam etti.

Eski İtalya Başbakanı ve Avrupa Parlamento Üyesi Enrico Letta, Covid-19 salgının başlangıcında Sassoli'nin müzakerelerin devam etmesini sağlayan "alınan kararlardaki cesaretine ve her zaman milletvekilleriyle istişare içinde" olduğuna dikkat çekti."David, birleşmek isteyen bir Avrupa yansıması için çalıştı” diyen Letta "Vatandaşları Avrupa kurumlarına yaklaştırdı ve her zaman vatandaşların, özellikle de en zayıf olanların sesinin duyulmasını sağlamak için çalıştı" ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Sassoli'den ilham aldığını söyleyerek "Herkes onun Avrupa'nın ruhunu samimi ve sağlam inançlarla somutlaştırdığı konusunda hemfikir. İşinize devam edeceğiz. Mücadeleleriniz bizim olmaya devam edecek” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise David Sassoli'nin "birlik içinde duran ve kaderini birlikte yazan bir Avrupa" olan Avrupa'nın inşası ve gelişimi için yürüttüğü çalışmaları selamladı.

Düzenlenen törene eşi ve çocukları da dahil olmak üzere David Sassoli'nin aile üyeleri katıldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovi, ve Malta Başbakanı Robert Abela da törene katılanlar arasındaydı.

David Sassoli kim ?

David Sassoli, 30 Mayıs 1956'da İtalyanın Floransa şehrinde doğmuş ve gazetecilik kariyerinin ardından 7 Haziran 2009'da Avrupa Parlamentosu'na İtalya üyesi olarak seçilmişti. 2009-2014 yasama meclisinde, Avrupa Parlamentosu'ndaki Partito Demokrato delegasyonu başkanlığını üstlenmiş, 2014 yılında yeniden Avrupa Parlamentosu Üyesi seçilmiş ve Akdeniz Politikası, bütçe ve binalardan sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olmuştu. Son olarak 3 Temmuz 2019'da Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçilen David Sassoli, bağışık sistemindeki bozukluk nedeniyle 26 Aralık 2021'de İtalya'da hastaneye kaldırılmış, tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Geçtiğimiz salı günü ise David Sassoli, tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetmişti.

Melike Yazır