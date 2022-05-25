Avrupa Şampiyonu Emre, bu kez Olimpiyatlar'a gitmek istiyor

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye 19 madalya ile zirveye çıktı. Şampiyonada +87 kiloda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Kutalmış Ateşli de finalde İspanyol rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

“Avrupa Şampiyonu olarak geldiğim için gururluyum”

Şampiyonanın ardından yurda dönen genç sporcu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada takım halinde şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Ülkeme Avrupa Şampiyonu olarak geldiğim için çok gururluyum. Sadece ben değil, gerek erkekler klasmanında gerek kadınlar klasmanında takım halinde şampiyon olduk. Genel olarak çok mutluyuz” dedi.

“2024 Paris Olimpiyatları'na gitmek istiyorum”

Geçtiğimiz yıl Tokyo'da düzenlenen Olimpiyatlar'a gitme şansını son anda kaybeden Emre, 2024 Olimpiyatları için iddialı konuşarak şunları söyledi:

“Tokyo Olimpiyatları'nı saliselerle kaçırdım. Tabi bu durum beni pes etme noktasına getirmedi, tam tersi beni daha çok gaza getirdi. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'na direkt gitmek istiyorum.”

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın

