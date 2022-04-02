Avrupa Şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Budapeşte'de gerçekleşen şampiyonada Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçiler şampiyonluk kupasıyla bugün saat 12.00'de yurda döndü. Milli kafileyi taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na ulaşmasının ardından pasaport kontrolü sonrası yurda giriş yapan Kadın Güreş Milli Takımı, terminalde çiçeklerle karşılandı.

“Hedefimiz artık dünya şampiyonluğu”

Elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktör Efraim Kahraman, “Kadın güreşi ilkleri başaran bir takımdır. Bugün de gösterdi ki kızlarımız gerçekten avaşarak güzel mücadele ettiler. Hepsi birer yıldız. Bir ay önce de U23'te de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Yine çıtayı yükselterek büyüklerde de Avrupa şampiyonu olarak ülkemize geliyoruz. Burada başarının arkasında tabi ki çok görünmeyen kahramanlar var. Bu kızlar kolay yetişmiyor. Çıtayı çok yükselttik, işimiz daha zor. Biz korkmuyoruz. Daha önce de dünya şampiyonasında da üçüncü olduk. Bizim hedefimiz artık dünya şampiyonluğu. Yasemin 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Evin ilk defa büyüklerde Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu da gösteriyor ki 2024'te Paris Olimpiyatları'nda inşallah madalyamız bir değil daha fazla olacak ve altın olacak” şeklinde konuştu.

“Paris Olimpiyatları'nda bir çok madalya kazanmaya adayız”

Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenerek kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu elde eden Yasemin Adar Yiğit ise, “Beşinci kez Avrupa şampiyonu oldum çok mutlu ve gururluyum. Takım halinde şampiyon olmamız beni daha da mutlu etti. O gün İstiklal Marşı ile açılışımızı yaptık. Günün kapanışını da benim İstiklal Marşımızla yapmamamız büyük gurur oldu. Takım halinde çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Türk güreşine hizmet emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz giderek artıyor. 2016 yılından beri kadın güreşi büyük bir ivme yakaladı. O kadar yükseklere taşıdık ki bu başarıyı. İkincilik üçüncülük bizi mutlu etmez hale geldi. Takım halinde çok yeni bir ekibimiz var, genç kızlarımız var. Onlar da madalyaları kıl payı kaçırdılar. Kadın güreşi çok başarılı. Olmaya da devam edecek. 2024 Paris Olimpiyatları'nda sadece tek değil, bir çok madalya kazanmaya adayız” ifadelerine yer verdi.

“Destekler devam ettikçe kadın güreşi tarih yazmaya devam edecek”

50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup ederek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin Demirhan Yavuz ise, “Şampiyon takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Yıldızlarda, U23 şimdi de büyüklerde 3 kategoride Avrupa Şampiyonu olmuş ilk kadın sporcu oldum. Toplamda dünya ve Avrupa'da aldığım 20'nci madalyam. Ülkeme bu kadar madalya kazandırdığım için çok mutluyum. İlk katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Şimdi de son Avrupa Şampiyonuyum. Arkamızda devletimiz bizimi için büyük bir güç. Cumhurbaşkanımıza, Spor bakanımıza, federasyonumuza milletimize Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Takım halinde canla başla mücadeleler verdik. Bütün takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Destekler devam ettikçe kadın güreşi tarih yazmaya devam edecek. Önümüzdeki bir tarih daha var. Olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Şampiyon takım olarak da olimpiyatlar da tüm sıkletler de kotayı alıp tüm sıkletlerde madalya alırız. Biz çok güçlü bir takımız” dedi.

Ferhat Yasak

