Avrupa şampiyonu milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım branşında milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Tuğba Danışmaz bugün yapılan madalya töreniyle altın madalyasını aldı. Danışman'a madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Sporculara, turnuvanın maskotunu da Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi. Sporculara madalyalarının verilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu. Milli sporcu Tuğba Danışmaz bu sırada yaşadığı mutluluk sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Şirin Topaloğlu



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