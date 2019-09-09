Avrupa şampiyonu muay thaici kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu

Ailesi Mardin'de yaşayan ve liseyi okumak için geldiği Mersin'de 2013 yılında muay thai sporuyla tanışan 22 yaşındaki İbrahim Altınsöz, bu süreçte şampiyonalara katılıp, Türkiye dereceleri elde etti. Milli takıma seçilen ve Avrupa şampiyonasına katılan Altınsöz, ilk yılında Romanya'da Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Daha sonra ailesinin de desteğini alan İbrahim, kardeşleri 21 yaşındaki Abdülkadir ve 19 yaşındaki İzzettin'i de yanına alıp onların da bu spora başlamasını sağladı. Çeşitli yarışmalara katılıp dereceler elde eden Altınsöz kardeşlerden Abdülkadir, branş değiştirip bocce sporuna geçti. En son Antalya'da düzenlenen 2018 Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda İbrahim 81, İzzettin de 63.5 kiloda Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Muaythai 2 Pitbull Promotion'un düzenlediği uluslararası profesyonel muay thai gecesinde ilk 5 saniyede rakibini nakavt eden İzzettin, bu derecesiyle dünyanın en hızlı nakavtını elde etti.

İbrahim: "2 farklı sıklette İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz"

Yaptıkları sporla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan ağabey İbrahim Altunsöz, 2013 yılında Mersin'e geldiğini ve o günden beri bu sporla iç içe olduğunu söyledi. Spora başladığı ilk yılında Avrupa şampiyonu elde ettiğini kaydeden Altunsöz, "Ondan sonra kardeşlerimi de Mersin'e yanıma alarak, aynı sporu, aynı branşları yapmaya devam ettik. Daha önce de ailede bu sporu yapan yoktu. İlk defa biz yaptık. Yaşıtlarımıza göre biraz daha gelişmişti vücudumuz. Biraz daha güçlüydük. Antrenörümün önerisi ve hocamın tavsiyesi ile başladım. Ondan sonra ilk yılda çok azimliydim. Çok çalışarak Avrupa şampiyonu oldum. Ondan sonra bu alana yöneldik. 3 kardeş olarak bu branşı yapmaya başladık. Üçümüz de milli sporcuyuz. 3 kardeş dövüş sporuyla uğraşınca ailemizden annemiz tabii biraz endişeleniyor. Mersin'den çok büyük destek alıyoruz. Çünkü, 3 güçlü kardeş, 3 şampiyon, 3 milli sporcu olmak bize onur veriyor. İnşallah bu başarılarımızı daha da yükselterek, ülkemizi en iyi yerlerde, en iyi şekilde temsil etmeyi istiyoruz. Benim hedefim de 2 ay sonra Belarus'ta Avrupa Şampiyonası düzenlenecek orada Avrupa şampiyonu olup, kardeşimi dünya şampiyonasına hazırlamak ve o şampiyonaya kendimde katılarak dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2 farklı siklette İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

İzzettin Altunsöz ise ağabeyinin tavsiyesiyle 6 yıl önce bu spora başladığını vurgulayarak, "Ben ilk olarak wushu sanda branşında 60 kilogramda balkan şampiyonu oldum. Daha sonra muay thaiye yöneldim. Bu sporda da 63 kiloda A klasta 3 defa Avrupa şampiyonu oldum. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen muay thai Avrupa Şampiyonası'nda 60 kilo büyük erkekler B klasta Avrupa şampiyonu oldum. Ülkemi temsil ettim. En son 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda uluslararası arenada Pitbull Promotion düzenlediği özel dövüş organizasyonunda Bosna Hersekli rakibimi ilk 5 saniyede rakibimi yenerek ederek, dünyanın en hızlı nakavtına imza attım. Şu an, yeniden gerçekleşecek olan pitbull promotion 3 gecesinde tekrardan dövüşmeye hak kazandım. Benim en büyük destekçim abim. Hem o benim hem ben onun antrenörüyüm. Herkes de bize hayran bu konuda. Hedefim 2020 yılında A klasta muay thai da dünya şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.

Koray Ünlü