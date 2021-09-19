Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajları

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Maçın ardından Ampute Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajları yağdı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim çocuklar Avrupa'nın en iyisi! Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Hepinizi gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, paylaşımında, “İspanya'yı 6-0 mağlup ederek kazandığı Avrupa Şampiyonluğuyla milletimizi gururlandıran Türkiye Ampute Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşımında “ Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz. 021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa şampiyonuyuz! Sizinle gurur duyuyoruz!” dedi.

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Gaziler Günü'nde bizlere Milletçe yaşattığınız bu anlamlı sevinç için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz!”

Hidayet Türkyılmaz