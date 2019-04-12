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Avrupa şampiyonu Yasemin Adar'dan teşekkür mesajı

Avrupa şampiyonu Yasemin Adar'dan teşekkür mesajı
Avrupa şampiyonu Yasemin Adar'dan teşekkür mesajı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, sosyal medya hesabından kadın güreşinin tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez Avrupa şampiyonu olursun 'Tesadüf' derler, 2. kez Avrupa şampiyonu olursun 'Başarı' derler, 3. kez Avrupa şampiyonu olursun 'Azim' derler, 4. kez Avrupa şampiyonu olursun işte o zaman 'Efsane' derler... Hiçbir zaman içimizdeki tutkunun ve hayalin peşini bırakmadan daha birçok 'Efsanelere'... Kadın güreşine hizmet eden gerek sporcusuyla, antrenörüyle, teknik ekibiyle, yöneticisiyle, terini akıtan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.  

Hüseyin Tokmak

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