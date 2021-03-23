Avrupa ülkeleri Çin büyükelçilerini bakanlıklara çağırdı

AB Dışişleri Bakanları, dün Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskısı nedeniyle yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde 4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. Çin ise, AB'nin yaptırım kararının ardından 10 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Çin'in yaptırım kararının ardından Fransa, Belçika ve Almanya'nın Dışişleri Bakanlıkları, Çin'in Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 10 milletvekiline yaptırım kararının ardından ülkelerinde bulunan Çin Büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Fransa'dan Çin'e yaptırım tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye'nin Çin'in AP üyesi Fransız milletvekili Raphael Glucksmann'ın da içinde bulunduğu birçok AP üyesine yaptırım uygulaması ve bir Fransız araştırmacıyı hedef alan hakaret ve tehditlerin kabul edilemez niteliğini vurgulamak için bakanlığa çağırıldığını ifade etti. Yetkili ayrıca, Lu'nun davranışının Çin ile Fransa arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine engel oluşturduğunu belirtti.

Belçika, Çin Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Belçikalı milletvekili Samuel Cogolati'ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile Çinli büyükelçinin görüşmesi bekleniyor.

Almanya, Çin Büyükelçisini “acil görüşme” için bakanlığa çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Berlin Büyükelçisi Wu Ken'in "acil görüşmeler" için bakanlığa çağırıldığı aktarıldı. Bakanlık, Ken'in başkent Berlin'in Eyalet Dışişleri Bakanı Miguel Berger ile görüşeceğini açıkladı. Bakanlık, yaptırımları "anlaşılmaz bir adım" olarak nitelendirerek, Çin'i yaptırımları "derhal geri çekmesi" çağırısında bulundu.

Çin, İngiltere'nin Pekin büyükelçisini çağırdı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang de İngiltere'nin Pekin Büyükelçisi Caroline Wilson'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Çinli Bakan yardımcısı büyükelçi ile yaptığı görüşmede, İngiltere'nin uyguladığı yaptırımları kınadı. Çin hükümetinin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını koruma kararlılığının değişmeyeceğini belirten Qin Gang, İngiltere'nin yanlış eylemlerine karşı gerekli ve meşru bir yanıt verileceğini ifade etti.

AB'nin ardından ABD, İngiltere ve Kanada da Çinli yetkililere yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.