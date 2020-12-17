Avrupa ülkelerinde korona aşılamasının başlayacağı tarih belli oldu

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların ülkelerde yaygın kullanımına geçilirken Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de aşılamanın başlanacağı tarih belli oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in Kurucu Başkanı Prof. Şahin ve eşi Özlem Türeci ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmede hazır bulunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüse karşı aşı tarihini açıkladı. Jens Spahn, bugün yaptığı açıklamada, korona virüse karşı geliştirilen aşının onay alması halinde, 27 Avrupa ülkesinde aynı anda 27 Aralık'ta yaygın kullanıma geçileceğini söyledi. Alman Bakan, “Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler de 27 Aralık'ta alabilecek” ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “27, 28, 29 Aralık'ta Avrupa genelinde aşılamaya başlayacak” dedi.