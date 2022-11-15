Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oluyor

Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi, yarın TSİ 19.00'da İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda yapılacak.

Gerçekleşecek kura çekiminde; A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri de belli olacak. Kura çekiminde organizasyonun düzenleceği ülkeler, grup maçlarındaki bir rakibini kendi seçme hakkına sahip olacak.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya ev sahipliği yapacak.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak ülkeler şu şekilde:

Erkekler

Türkiye İtalya Bulgaristan Kuzey Makedonya İsrail Slovenya Polonya Sırbistan Hollanda Almanya Çekya Fransa Ukrayna Finlandiya Belçika Portekiz Yunanistan İspanya Romanya İsviçre Danimarka Karadağ Estonya

Hırvatistan

Kadınlar

Türkiye İtalya Belçika Estonya Almanya Sırbistan Hollanda Polonya Fransa İsveç Bulgaristan Hırvatistan Çekya Ukrayna Slovenya Slovakya Bosna Hersek Yunanistan İspanya Yunanistan Romanya Macaristan Finlandiya Azerbaycan İsviçre

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