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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oluyor

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oluyor
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oluyor

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup kurası çekimi, yarın İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleşecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi, yarın TSİ 19.00'da İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda yapılacak.

Gerçekleşecek kura çekiminde; A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri de belli olacak. Kura çekiminde organizasyonun düzenleceği ülkeler, grup maçlarındaki bir rakibini kendi seçme hakkına sahip olacak.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya ev sahipliği yapacak.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak ülkeler şu şekilde:

Erkekler

  1. Türkiye
  2. İtalya
  3. Bulgaristan
  4. Kuzey Makedonya
  5. İsrail
  6. Slovenya
  7. Polonya
  8. Sırbistan
  9. Hollanda
  10. Almanya
  11. Çekya
  12. Fransa
  13. Ukrayna
  14. Finlandiya
  15. Belçika
  16. Portekiz
  17. Yunanistan
  18. İspanya
  19. Romanya
  20. İsviçre
  21. Danimarka
  22. Karadağ
  23. Estonya

Hırvatistan

Kadınlar

  1. Türkiye
  2. İtalya
  3. Belçika
  4. Estonya
  5. Almanya
  6. Sırbistan
  7. Hollanda
  8. Polonya
  9. Fransa
  10. İsveç
  11. Bulgaristan
  12. Hırvatistan
  13. Çekya
  14. Ukrayna
  15. Slovenya
  16. Slovakya
  17. Bosna Hersek
  18. Yunanistan
  19. İspanya
  20. Yunanistan
  21. Romanya
  22. Macaristan
  23. Finlandiya
  24. Azerbaycan
  25. İsviçre

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