Avrupa'da aslan, ligde kayıp

Maçtan Dakikalar
11. dakikada Henrique, Kerem'in pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.
5. dakikada korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr topu kaleye göndermek istedi. Muslera topu çıkartmayı başardı.
29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartarak kalesindeki tehlikeyi önledi.
31. dakikada Kerem ceza sahası dışından kullandığı uzun şutunda Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Gradel ceza sahası içerisine sürdüğü topla sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
50. dakikada rakipleri geçip topla ceza sahası içerisine giren Gradel, kaleyi hedef alsa da top auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne'nini vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
64. dakikada Feghouli sağ kanattan kazandığı topu kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.
73. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Kerem, sert şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Muslera topu çıkarmayı başardı.
76. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kullandığı sert ve uzun şutta Muslera topu çıkardı.
80. dakikada Yatabare'nin pasında sağ çaprazda bulunan Fajr, topu ağlarla buluşturdu. Yerde olan kaleci Muslera çaresiz kaldı. 1-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Camara, Ahmet, Ziya, Fajr (Özkan dk. 90+5 ?), Cofie, Kerem (Hakan dk. 90 ?), Henrique (Erdoğan dk. 57), Gradel, Yatabare (Kayode dk. 90 ?)
Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Azubuike, James, Muhammed
Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera (İsmail dk. 83 ?), Luyindama,Nelsson, Yedlin, Van Aanholt (Ömer dk. 78), Taylan, Berkan (Halil İbrahim dk. 67), Feghouli (Emre dk. 67), Cicaldau, Kerem, Diagne (Abdalla dk. 78)
Yedekler: Alpaslan, Babel, Oğulcan, Morutan, Aytaç
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Fajr (dk. 80) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Fajr, Ziya, Ali Şaşal, Gradel, Ahmet (D.G. Sivasspor), Cicaldau, Luyindama, Yedlin (Galatasaray)dlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne