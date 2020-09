Avrupa'da bulamadıkları çareyi Diyarbakır'da buldular

Almanya'da yaşayan 36 yaşındaki B.E. ve M.E. çifti çocuk sahibi olmak için Avrupa'da hastane hastane dolaştı. Erken menopoz nedeni ile çocuk sahibi olamayacağını öğrenen B.E. ve eşi M.E.'nin dünyaları başlarına yıkıldı. Yıllardır mutsuz ve huzursuz evlilik sürdüren çift, akraba tavsiyesiyle Diyarbakır'da bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e yönlendirildi. 2 buçuk aydır Diyarbakır'da Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından PRP ve akupunktur tedavisi gören çift tüp bebek ile hayata tekrar bağlandı. Çocuğu olmaz denilmesine rağmen başarılı tedavi sonunda gebe kalan B.E, hayatının mutluluğunu tekrardan yakaladı.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, menopozda olan hastanın umutsuz bir şekilde kendilerine ulaştığını ve Avrupa'da birçok tüp bebek merkezinde kendisine çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunun söylendiğini kaydetti. Prof. Çoksüer, "Hastamız erken menopozda olduğu için hastaya çocuğunun olması imkansız denilmiş. Tabi hasta gelirken Avrupa'nın birçok tüp bebek merkezine başvurmuş ve kendisine kesinlikle çocuk sahibi olamayacaklarını söylemişler. Böyle olunca hasta umutsuz bir şekilde tavsiye üzerine kliniğimize geldi. Hasta kliniğimize geldiğinde bizde değerlendirdik, ultrasonda over rezervinde çok ciddi anlamda tükenmiş olduğunu gördük. Biz burada hastaya ilk önce PRP tedavisi yaptık. Hastamıza uygulamamızın amacı yumurtalarının aktivasyonunu artırmak, artırdıktan sonra hastamıza tüp bebek uygulaması yaptık. İlk başta hasta olmayacağını düşündü, tüp bebek uygulamasında çok güzel ve kaliteli yumurta elde ettik. Kaliteli yumurtadan sonra döllenmeyi gerçekleştirdik, daha sonra transfer yaptık. Test sonucu aldıktan sonra şuanda pozitif haberi aldık bu bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. Hasta gözlerine inanamadı, gebelik olabileceği yönde inanamıyordu, 2'nci kez tahlillere baktık ciddi anlamda artış olduğunu gördük. Burada kimse mutsuzluğa kapılmasınlar, doğru klinik, hekim ve tedavi başarıya ulaştıracağını düşünüyorum. Tedavileri için mutlu bir çaba göstermeye çalışsınlar" dedi.

"Avrupa'da bulamadığım tedaviyi Diyarbakır'da bulacağımı sanmıyordum"

Çocuk sahibi olamayacağını öğrenince yıkıldığını ve çok mutsuz olduğunu aktaran B.E., son çareyi Diyarbakır'da aradığını ve gebe kaldığını vurguladı. B.E, “Son 2 yıldır çocuk istiyordum, doktorlar ilk başta sıkıntı olmadığını söyledi, daha sonra bekle bekle çocuğumuz olmadı. Sonra beni bir hastaneye sevk ettiler, kan tahlili aldıktan sonra dünyanın hiçbir yerinde erken menopozdan dolayı çocuk sahibi olmayacağımı söylediler. Yıkıldım, tamamen bittim daha sonra hiçbir yere gitmedim. Daha sonra bir akrabamın çağrısıyla Hakan hocayı buldum, biz de Diyarbakır'a geldik, çok şükür şimdi hamileyim, 2 buçuk aydır buradayım, PRP ve akupunktur yaptık. Çok şükür çok mutluyum Allah ondan ve ekibinden razı olsun her şey yolunda. Kimse umutsuzluğa düşmesin, çocuk sahibi olmak isteyen herkes gelsin. Hiç inanmıyordum, bana gebesin dediler tekrardan inanmadım, 2'nci tahlil sonucunda inandım. Avrupa'da bulmadığım tedaviyi hatta çocuğum hiçbir şekilde olmaz demelerine rağmen Türkiye'de Diyarbakır'da bulacağımı sanmıyordum” diye konuştu.

"Kimse umutsuzluğa düşmesin"

Umutlu ve mutlu olduğunu kaydeden M.E. de baba olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. M.E, “Umutluyuz, mutluyuz önce Allah'a sonra Hakan hocaya teşekkür ediyorum. Allah herkese acil şifalar nasip etsin, kimse umutsuzluğa düşmesin, çok şükür günümüzde bugün her şey mümkün. Bu durumda olan bütün arkadaşlarıma, dostlara tüm insanlara umutsuzluğa düşüp vazgeçmesinler mutlaka gelip denesinler, herkesin olumlu bir sonuç alacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç