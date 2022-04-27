Avrupa'da en çok gökdelene sahip ülke Türkiye

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi'nin paylaştığı Şubat 2022 verilerine göre Türkiye'de bulunan gökdelen sayısıyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Avrupa'da ise en fazla gökdelene sahip şehir İstanbul oldu. Yüksek gökdelenlerin çoğu zaman şehrin siluetini bozduğuna dair tartışmalar yaşanırken, yenileri yapılmaya devam ediliyor. Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi'nin Şubat 2022 verileri yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelenleri kapsıyor. Bu verilere göre Türkiye, yüksekliği 150 metreden fazla olan toplam 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. İstanbul ise 48 adet yapımı tamamlanmış gökdelen bulunuyor. Rusya'da 150 metre yükseklikte 51 gökdelen yer alıyor. 150 metreden yüksek bina sayısında İngiltere 33 gökdelen ile üçüncü sırada bulunuyor. Almanya'da 20, İspanya'da 13, Polonya'da 12, Hollanda ve İtalya'da 6, Avusturya'da 3, İsviçre'de 1, İsveç'te 1 adet yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelen bulunuyor.

Avrupa'da en fazla gökdelenin bulunduğu şehir İstanbul ancak listede Ankara ve İzmir de bulunuyor. İstanbul'da 48 gökdelen, Moskova'da 46, üçüncü sırada Londra'da ise 30 gökdelen yer alıyor. Ankara 11 gökdelen ile altıncı sırada bulunuyor. İzmir de 6 gökdelen ile ilk 10'da kendine yer buldu. Öte yandan metrelerce yükseklikteki gökdelenler dron ile görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç



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