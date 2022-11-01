Avrupa'da galibiyet alamayan 3 takımdan biri Ümraniyespor

Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da heyecan bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, evinde Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, Real Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğine devam etti. Serie A'da namağlup tek takım Napoli, Sassuolo'yu 4-0'lık farklı skorla geçti. Almanya'da ise Union Berlin, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek liderliğini pekiştirdi.

Bu liglerin yanı sıra Süper Lig'de de lider Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. En yakın takipçisi Başakşehir de evinde Giresunspor'u 3-1'le geçti.

Galibiyetle tanışamayanlar

Zirvede heyecanın devam ettiği bu liglerde alt sıralarda da önemli bir yarış var. Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga ile Süper Lig'i dikkate aldığımızda henüz galibiyetle tanışamayan 3 takım dikkat çekiyor. İspanya La Liga'da Elche, 12 karşılaşmada 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 4 puanla ligin sonunda bulunuyor.

İtalya Serie A'da ise Cremonese, yine 12 maçta 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle elde ettiği 5 puanla son sırada yer alıyor. Süper Lig'de ise Ümraniyespor, çıktığı 11 müsabakada 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Uygar Aydın



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