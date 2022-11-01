İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avrupa'da galibiyet alamayan 3 takımdan biri Ümraniyespor

Avrupa'da galibiyet alamayan 3 takımdan biri Ümraniyespor
Avrupa'da galibiyet alamayan 3 takımdan biri Ümraniyespor

Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga ile Spor Toto Süper Lig dikkate alındığında henüz galibiyetle tanışamamış 3 takım var. Bunlar; La Liga'dan Elche, Serie A'dan Cremonese ve Süper Lig'den Ümraniyespor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da heyecan bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, evinde Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, Real Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğine devam etti. Serie A'da namağlup tek takım Napoli, Sassuolo'yu 4-0'lık farklı skorla geçti. Almanya'da ise Union Berlin, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek liderliğini pekiştirdi.

Bu liglerin yanı sıra Süper Lig'de de lider Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. En yakın takipçisi Başakşehir de evinde Giresunspor'u 3-1'le geçti.

Galibiyetle tanışamayanlar

Zirvede heyecanın devam ettiği bu liglerde alt sıralarda da önemli bir yarış var. Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga ile Süper Lig'i dikkate aldığımızda henüz galibiyetle tanışamayan 3 takım dikkat çekiyor. İspanya La Liga'da Elche, 12 karşılaşmada 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 4 puanla ligin sonunda bulunuyor.

İtalya Serie A'da ise Cremonese, yine 12 maçta 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle elde ettiği 5 puanla son sırada yer alıyor. Süper Lig'de ise Ümraniyespor, çıktığı 11 müsabakada 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Uygar Aydın
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.