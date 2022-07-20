Avrupa'da kırmızı alarm! Orman yangınları söndürülemiyor

Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Sıcakla birlikte Fransa, İspanya ve Portekiz'de çıkan Orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Portekiz ve Fransa'da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ederken, İngiltere'de ilk kez en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı' yayınlandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlere yayılan orman yangınında bölge halkı tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde ise devam eden orman yangınları halen kontrol altına alınamadı.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat yakınlarındaki yangında şu ana kadar 6 bin 500, Landiras kasabasında ise 12 bin 800 hektar alan küle döndü. Toplam 34 bin kişi tahliye edilirken, 9 uçak ve bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale sürüyor.

İtalya'da Toskana bölgesinde yer alan Lucca'ya bağlı Massarosa tepelerinde pazartesi günü çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Massarosa'da 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Toskana Bölge Başkanı Eugenio Giani, "Bu korkunç bir yangın" ifadelerini kullanarak, yaklaşık 400 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Alevlerin risk oluşturduğu evlerin boşaltıldığını aktaran Giani, söndürme çalışmalarının 5 uçak ve 5 helikopterle sürdürüldüğünü kaydetti.



Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde genellikle banliyölerin bulunduğu Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı.

Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi. Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.

İngiltere, ise tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra'da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti. Londra'da kaydedilen aşırı sıcakların ardından kentin Wennington bölgesinde yangın çıktı.

Evlerin bulunduğu bir bölgede çıkan yangın nedeniyle bir evin küle döndüğü kaydedilirken hızla yayılan yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak itfaiye ekipleri aşırı sıcaklar nedeniyle yangına müdahalede zor anlar yaşıyor.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Wennington bölgesinde aşırı sıcakların ardından yangın çıktığını ifade ederek, “büyük bir olay” ilan edildiğini duyurdu. Khan, yangına 15 araçla mücadele edildiğini, çok sayıda itfaiye ekibinin de olay yerinde olduğunu dile getirdi. Khan, durumun kritik olduğunu sözlerine ekledi.

AB yangınları yakından takip ediyor

AB, Avrupa'nın güneyindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarını yakından izlediğini ve hafta sonu Fransa ve Portekiz'e ek konuşlandırmalar yapıldığını açıkladı. AB'den sözcü Balazs Ujvari, "Bu benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası sırasında durumu izlemeye devam edeceğiz ve gerektiğinde desteğimizi seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

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