Avrupa'da kış mevsimi sıcak geçiyor

Avrupa kıtasında 2023 yılının ilk günlerinde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Avrupa'daki en az 8 ülkede yeni yılın ilk gününde Ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İklimbilimci Maximiliano Herrera tarafından toplanan verilere göre Polonya, Danimarka, Çekya, Hollanda, Belarus, Litvanya ve Letonya'da Ocak ayında rekor sıcaklıklar kaydedildi. Herrera, “Bunu Avrupa tarihinin en ekstrem olayı olarak kabul edebiliriz” ifadesini kullandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da sıcaklık 1 Ocak'ta 18.9 santigrat olarak ölçüldü. Çekya'nın Javornik kasabasında ise termometreler, 19.6 santigrat dereceyi gösterdi.

Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 19 santigrat derecede seyrederken, bu seviyeye genellikle ilkbahar aylarında ulaşılıyor. Belarus'un Vysokaje şehrinde ise hava sıcaklığı 1 Ocak'ta 16.4 santigrat dereceye çıktı. Karlı manzaralarıyla tanınan İsviçre ise yıla 20 santigrat dereceyle başladı. İspanya'nın Bilbao kentinde de termometreler 25.1 santigrat dereceyi gördü. İspanya'nın kuzeyinde ve Fransa'nın güneyinde de şu anda yaz havası yaşanıyor.

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