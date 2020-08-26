Avrupa'da koronavirüste ikinci dalga endişesi giderek artıyor!

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayıları, ikinci dalga endişesini giderek arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 429 Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Bu sayının salgında son 3 ayda en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna dikkat çekilirken, toplam vaka sayısının 253 bin 587'ye ulaştığı ifade edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin ve hastanede tedavi edilenlerin sayısı ise paylaşılmadı. Dün 4 bin 600 kişinin hastanede tedavi edildiği, 410 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarılmıştı. Ayrıca 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 30 bin 544'e yükseldiği ifade edilmişti.

Fransa Başbakanı Jean Castex salgındaki bilançoya yönelik yaptığı açıklamada, "Devletin her şeye yetişebileceğini hiç düşünmedim. Devletin sorumluluk payı var ama herkesin salgına karşı mücadelede kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor" dedi.

İspanya'da son 24 saatte 3 bin 594 vaka tespit edildi

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 594 kişinin korona virüs testlerinin pozitif sonuç verdiği ve 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 419 bin 849'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 971'e ulaştı.

İspanya'da 21 Temmuz'da karantina önlemlerinin gevşetilmesinden önceki 7 günde toplam bin 668 vaka ve 27 ölüm kaydedilmişti. Son 7 günde ise toplam 41 bin 287 pozitif vaka ve 129 ölüm gerçekleştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veriler bir kez daha İspanya'da salgından en çok etkilenen bölgenin Madrid olduğunu gösterdi. Madrid'de son 24 saatte bin 513 vaka tespit edildiği ifade edildi. Madrid Bölge Başkanı Isabel Diaz Ayuso, karantina uygulanmayacağını ancak yeni bir alarm durumuna geçilebileceğini belirtti.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün yaptığı açıklamada, tehdit edici bir şekilde yeniden yükselen ikinci bir dalga ile karşı karşıya olduklarını ifade etmişti.

Özlem Kaplan-Serkan Bayar



