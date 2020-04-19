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Avrupa'da süt stokları doldu

Avrupa'da süt stokları doldu
Avrupa'da süt stokları doldu

Avrupa’da korona virüs salgını nedeniyle süt tüketiminde büyük düşüş yaşanması sonucu stoklar doldu.

Avrupa genelinde korona virüs salgını nedeniyle restoranların ve marketlerdeki peynir stantlarının kapatılması ile süt tüketiminde büyük düşüş yaşandı. Avrupa'da süt tüketiminin azalması stokların dolmasına neden oldu. Süt fiyatı düşerken, ürünün kaybedilmemesi için harekete geçildi.

Süt tozunun fiyatının 1 ayda yüzde 20 oranında düşmesi üzerine üreticiler üretim kurallarında esneklik talep etti. Süt ürünlerinin israfını engellemek için yetkililer, üretim kurallarını esneterek süt muhafaza süresini uzattı. Süt tozunun tonu 2 bin 500 eurodan 2 bin euroya düştü. Peynirciler ise çareyi taze peynirleri dondurmakta buldu. Peynir tüketiminin de düşmesiyle üretimin azaltıldığı ve taze peynirlerin bazı üreticiler tarafından daha sonra dönüştürülmek için dondurulduğu öğrenildi.

Özlem Kaplan

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