Avrupa'da Türk gecesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Bu hafta Fenerbahçe, A Grubu'nda evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacak. H Grubu'nda ise Trabzonspor deplasmanda Fransız temsilcisi Monoca ile karşı karşıya gelecek. A Grubun'da mücadele eden Başakşehir ise Rigas FS ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise G Grubun'da Ballkani ile mücadele edecek.

19.45 Monaco - Trabzonspor

19.45 Sivasspor - Ballkani

22.00 Fenerbahçe - AEK Larnaca

22.00 Başakşehir- Rigas FS



Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında sahasında oynayacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde duruldu.

Willian Arao, tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise antrenmana katılmadı. Peres ve King de salonda çalıştı.

Sivasspor, Ballkani maçını hazırlıklarını tamamladı,

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.



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