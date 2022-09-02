Avrupa'da yıldız futbolcular kariyerlerinde yeni sayfalar açtı

Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2022-2023 sezonu ilk transfer dönemi düm itibarıyla sona erdi. Geleceği merakla beklenen Kylian Mbappe, takımı Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yaz transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Ajax'tan Antony için ödendi. Manchester United bu transfere 100 milyon Euro harcadı. Transferde en dikkat çeken isimler yine forvet mevkinde oldu. Büyük takımların ilgi odağı olan Erling Haaland, tercihini Premier Lig'den yana kullandı. Manchester City, Norveçli yıldızı 60 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında kadrosuna kattı. FIFA tarafından yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan Robert Lewandowski de 45 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer oldu. Senegalli forveti Sadio Mane'yi, 32 milyon Euro bonservis bedeli ile Bayern'e gönderen Liverpool, geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde gol kralı olarak tamamlayan Darwin Nunez'i renklerine bağladı.

Premier Lig'in önde gelen takımların Chelsea, savunma oyuncularından Antonio Rüdiger'i (40 milyon Euro) Real Madrid'e, Andreas Christensen'i de Barcelona'ya satarken, kadrosunu Napoli'den Koulibaly'i 38 milyon Euro'ya alarak güçlendirdi. Londra ekibinde forma giyen Timo Werner ise eski kulübü RB Leipzig ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea transferin son dakikalarında Barcelona forması giyen, Pierre-Emerick Aubameyang'ı 12 milyon Euro'ya renklerine bağladı.

Premier Lig'de iddialı bir kadro kuran Arsenal'ın en önemli transferi Gabriel Jesus oldu. Brezilyalı golcü ile 52.20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bedelsiz yıldız transferler

Milan ile 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Franck Kessie, Barcelona'ya imza attı. İspanyol ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemedi. İtalyan devi Juventus, Paul Pogba ve Angel Di Maria'yı bonservis ücreti ödemeden transfer etti. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Paolo Dybala ve Andrea Belotti'yi yine aynı şekilde herhangi bir ücret ödemen alırken, Roma'nın en yüksek bonservis ödediği isim 7 milyon Euro ile milli futbolcu Zeki Çelik oldu.

Kiralık gönderilen yıldız futbolcular

Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri de yıldız futbolcularla kiralık olarak anlaşma sağladı. Inter, 8 milyon Euro'ya Romelu Lukaku'yu, Sevilla da Alex Telles'i kiralık olarak transfer etti. Napolili Arkadiusz Milik, Juventus'a kiralanırken, Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi 5 milyon Euro kiralık ücretiyle Nottingham Forest'a gitti. Napoli, Tottenham'dan 25 yaşındaki Ndombele'yi kiraladı. 28 milyon Euro piyasa değerine sahip Giacomo Raspadori 1 yıllığına kiralık olarak Napoli forması giyecek. Juventus ise kiralık olarak forma giyen Federico Chiesa'nın bonservisi için Fiorentina'ya 40 milyon Euro ödedi. Siyah-beyazlıların en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncu Torino'dan Bremer oldu.

En yüksek bonservisi Premier Lig ödedi

2022-2023 sezonu öncesi ilk transfer döneminde futbolculara en fazla bonservis ödeyen lig, 2 milyar 237 milyon 265 bin Euro ile İngiltere Premier Lig oldu. Listede ikinci sırada 749.22 milyon Euro ile İtalya Serie A yer alırken, onu 557.95 milyon Euro ile Fransa Ligue 1 izledi. İspanya LaLiga ekipleri transfere 505.69 milyon Euro harcarken, Almanya Bundesliga'da ise 484.08 milyon Euro ödedi.

Yaz transfer döneminde en fazla bonservis ödenen futbolcular şu şekilde:

Antony (Manchester United): 95+5 milyon Euro

Wesley Fofana (Chelsea): 80.40 milyon Euro

Aurelien Tchouameni (Real Madrid): 80 milyon Euro

Darwin Nunez (Liverpool): 75 milyon Euro

Casemiro (Manchester United): 70.65 milyon Euro

Alexander Isak (Newcastle United): 70 milyon Euro

Matthijs de Light (Bayern Münih): 67 milyon Euro

Marc Cucurella (Chelsea): 65.30 milyon Euro

Erling Haaland (Manchester City): 60 milyon Euro

Richarlison (Tottenham): 58 milyon Euro

Raphinha (Barcelona): 58 milyon Euro

İsmail Yasin Akçın