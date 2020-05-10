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Avrupa'daki Türk girişimcilere destek

Avrupa'daki Türk girişimcilere destek
Avrupa'daki Türk girişimcilere destek

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ekonomik boyutları her geçen gün ağırlaşırken, Estonya hükûmeti iki milyar avro tutarında yardım paketini devreye aldığını duyurdu.

Bu paketten Estonya'nın dünyada ilk defa uygulamaya geçirdiği, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programındaki şirketler de yararlanabiliyor. Bu kapsamda 12 bin civarında e-Oturum sahibi Estonya İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yardım alabilecek.
2500'ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum' aldığı program, dünya çapında 70 binin üzerinde kişiye ulaşırken şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650'yi aştı. Program, e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına imkân sağlıyor.

​Türkiye Gazetesi

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