Avrupa'daki vaka artışı korkutan seviyelere ulaştı

İngiltere'de hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin verilerine göre günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 milyon 641 bin 520'ye yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 189 bin 846 ile 31 Aralık'ta kayda geçmişti.

Ayrıca son 24 saatte 48 kişi korona virüse yenik düşerken, toplam can kaybının ise 148 bin 941'e yükseldiği belirtildi. Yeni vakalar arasına Kuzey İrlanda'dan son 4 gününün, Galler'den ise son 2 günün daha önce tespit edilemeyen verilerinin de eklendiği ifade edildi.

1 haftada 1 milyondan fazla vaka

Birleşik Krallık genelinde son 7 günde bildirilen vaka sayıları toplamda 1 milyonu aştı. Son 7 günde 1 milyon 71 bin 242 vaka kayda geçerken, 1 milyondan fazla vakanın 897 bin 59'unun İngiltere'de tespit edildiği kaydedildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı 3 dozu yaptırdı

İngiltere'deki aşılama programına göre son 24 saatte 141 bin 825 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun (3. doz) uygulanmasıyla 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 59.8'i 3. dozu yaptırmış oldu. Son 24 saatte 29 bin 295 kişiye aşının 2. dozu, 19 bin 158 kişiye ise aşının ilk dozu uygulandı.

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Fransa'da son 24 saatte 271 bin 686 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 271 bin 686 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Son 24 saatte 351 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 124 bin 563'e ulaştı. Ülke genelinde 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 186 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, Ocak ayında hastanelerin zor durumda olacağını belirterek uyarıda bulundu.

25 milyon 544 bin 63 kişiye 3. doz yapıldı

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 125 milyon 507 bin 76 doz aşı yapıldı. 53 milyon 3 bin 727 kişiye 1 doz, 25 milyon 544 bin 63 kişiye ise 3. doz aşı uygulandı.

En 1 doz aşı uygulananların oranı 78.6, ikinci doz uygulananların oranı yüzde ise 77 olarak açıklandı.

Aylin Albayrak